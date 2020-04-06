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Fansided назвал пять игроков, сделавших сезон в НХЛ запоминающимся. В рейтинге два россиянина

05:20
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Fansided опубликовал рейтинг из пяти хоккеистов, которые сделали текущий сезон запоминающимся. Он был прерван из-за пандемии коронавируса. На первом месте экс-игрок «Калгари» Аким Алиу, обративший внимание общественности на расистские оскорбления в хоккее.

На третьей позиции капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, преодолевший рубеж в 700 голов. Четвертый — форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. С 95 очками он занимает четвертое место в бомбардирской гонке НХЛ.

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