Фанаты «Нью-Джерси» забросали лед едой и напитками после третьей отмененной шайбы в ворота «Торонто»

Болельщики «Нью-Джерси» остались крайне недовольны тремя отмененными шайбами в ворота «Торонто» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

После третьего незасчитанного гола фанаты забросали лед едой и напитками.

Посторонние предметы, выброшенные фанатами.

После этого хоккеисты обеих команд отправились в подтрибунное помещение.

Хоккеисты «Торонто» уходят в подтрибунное помещение.

По итогам 20 матчей «Нью-Джерси» набрал 32 очка и удерживает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Следующий матч команда проведет 26 ноября против «Баффало».