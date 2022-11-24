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Сегодня, 16:19

Кожевников считает, что Шестеркин и Сорокин будут бороться за «Везина Трофи» в этом сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что вратари Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Илья Сорокин («Айлендерс») будут бороться за «Везина Трофи» в этом сезоне.

«Кто мог бы стать первым номером сборной России? Конечно, Василевский. Есть еще Шестеркин. У нас есть три равносильных вратаря, которые играют на ноль и еще четвертый появляется. С вратарями у нас все в порядке.
Кто из российских вратарей в НХЛ поборется за «Везину Трофи» в этом сезоне? Я думаю, что Шестеркин и Сорокин», — приводит «Спорт день за днем» слова Кожевникова.

«Везина Трофи» — приз, который вручают лучшему вратарю по итогам сезона в НХЛ. В прошлом сезоне награду получил Игорь Шестеркин.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kozhevnikov-shesterkin-i-sorokin-budut-borotsya-za-vezina-trofi
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 20 16 4 32
2 Айлендерс 21 13 8 26
3 Каролина 20 10 10 24
4 Рейнджерс 21 10 11 24
5 Питтсбург 20 10 10 23
6 Филадельфия 20 7 13 19
7 Вашингтон 21 8 13 19
8 Коламбус 19 7 12 15
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 20 17 3 34
2 Торонто 21 11 10 27
3 Детройт 19 10 9 24
4 Тампа-Бэй 19 11 8 23
5 Флорида 20 10 10 22
6 Монреаль 20 10 10 21
7 Баффало 20 9 11 18
8 Оттава 19 6 13 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 20 12 8 27
2 Виннипег 18 11 7 23
3 Колорадо 18 11 7 23
4 Сент-Луис 19 10 9 20
5 Миннесота 19 9 10 20
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 18 7 11 16
8 Чикаго 19 6 13 15
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 21 16 5 33
2 Сиэтл 19 11 8 25
3 Лос-Анджелес 22 11 11 24
4 Калгари 19 9 10 21
5 Эдмонтон 20 10 10 20
6 Ванкувер 20 7 13 17
7 Сан-Хосе 22 7 15 17
8 Анахайм 20 6 14 13
Результаты / календарь
14.11
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19.11
20.11
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23.11
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28.11
29.11
24.11 03:00
Баффало – Сент-Луис
 6 : 2
24.11 03:00
Каролина – Аризона
 0 : 4
24.11 03:00
Коламбус – Монреаль
 1 : 3
24.11 03:00
Миннесота – Виннипег
 6 : 1
24.11 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 1 : 2
24.11 03:00
Питтсбург – Калгари
 2 : 1 Б
24.11 03:00
Флорида – Бостон
 5 : 2
24.11 03:00
Детройт – Нэшвилл
 3 : 0
24.11 03:30
Айлендерс – Эдмонтон
 3 : 0
24.11 03:30
Вашингтон – Филадельфия
 3 : 2 ОТ
24.11 04:30
Даллас – Чикаго
 6 : 4
24.11 06:00
Анахайм – Рейнджерс
3 : 2
24.11 06:00
Вегас – Оттава
 4 : 1
24.11 06:00
Колорадо – Ванкувер
 3 : 4
24.11 06:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 8 : 5
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 20 35
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 20 31
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 20 31
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 20 16
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 20 16
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 20 15
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 15 1.96
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 13 2.08
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

15 2.20
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