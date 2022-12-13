Малкин обошел Ягра по количеству победных шайб за «Питтсбург». Впереди только Кросби

Малкин обошел Ягра по количеству победных шайб в истории «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил победный гол в матче против «Далласа» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Этот гол стал для россиянина 79-м победным в составе «Пингвинз». Таким образом, Малкин обошел чеха Яромира Ягра (78) по их количеству за историю клуба.

Лидирует форвард Сидни Кросби, который забил 83 победных гола. В топ-5 входят Марио Лемье (74) и Жан Проново (42).