«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Нэшвилл»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Нэшвилл» со счетом 1:0.

Единственный гол на третьей минуте овертайма забросил Брэйден Шенн.

После этого матча «Сент-Луис» и «Нэшвилл» имеют по 27 очков и занимают 12-е и 10-е места в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Шенн — 7 (Кайру, Крюг), 62:23 — 1:0.

Вратари: Биннингтон — Сарос.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (9+4+7+4) — 25 (7+9+8+1).

Наши: Барбашев (18.34/2/0), Тарасенко (19.17/0/0), Торопченко (11.57/1/0) — Тренин (15.22/2/0).

13 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.