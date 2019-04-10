Евгений Кузнецов: "Не нужно задумываться о победе в Кубке Стэнли"

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов - о перспективах команды в Кубке Стэнли. В прошлом сезоне команда завоевала трофей, обыграв в финале "Вегас" (4-1).

– Конечно, всегда хочется выиграть Кубок Стэнли, – цитируют Кузнецова "Известия". – Но надо понимать, что два раза подряд его удавалось завоевать только командам типа "Детройта во времена, когда там играли все легенды. Сейчас в принципе все участники чемпионата НХЛ равные. И не нужно задумываться о каких-то будущих достижениях, включая Кубок Стэнли. Надо просто прибавлять от игры к игре.

В первом раунде плей-офф "Вашингтон" сыграет с "Каролиной".

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