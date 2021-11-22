Гусев: «В «Торонто» думал с лучшей стороны показать себя рядом со звездными хоккеистами»

Нападающий СКА Никита Гусев высказался о своем выступления в НХЛ.

«Мне все понравилось, но во втором сезоне в «Дэвилз» немножко не попал в систему игры, — приводит слова Гусева «Чемпионат». - Дальше все вышло так, как вышло. Например, во «Флориде» я выглядел неплохо. Когда мне давали шанс, то старался играть и приносить пользу команде. Но в тренерском штабе «Флориды» решили не ставить его на плей-офф. В итоге так до конца и получилось».

Нападающий ответил, п очему пошел в «Торонто» на просмотровый контракт.

«В «Торонто» думал с лучшей стороны показать себя рядом со звездными хоккеистами. Так хорошие игроки, сильный состав. Я прекрасно понимал, куда иду», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний Гусев набрал 10 очков (1+9) в 13 матчах за СКА.