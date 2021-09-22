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«Это великий день для нашего клуба». Генменеджер «Миннесоты» — о подписании контракта с Капризовым

07:46
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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рад, что российский нападающий Кирилл Капризов подписал с клубом новый контракт. 24-летний россиянин подписал пятилетнее соглашение на 45 миллионов долларов.

«Это великий день для нашего клуба и для Кирилла лично, что игрок снова войдет в состав перед началом тренировочного лагеря. Все позитивно. Это был долгий процесс, как мы и предполагали, но все отлично. Теперь мы с нетерпением ждем», — цитирует пресс-служба клуба Герина.

Новый сезон в НХЛ стартует для «Миннесоты» 15 октября матчем против «Анахайма».

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Евгений Козинов все материалы автора

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