Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рад, что российский нападающий Кирилл Капризов подписал с клубом новый контракт. 24-летний россиянин подписал пятилетнее соглашение на 45 миллионов долларов.

«Это великий день для нашего клуба и для Кирилла лично, что игрок снова войдет в состав перед началом тренировочного лагеря. Все позитивно. Это был долгий процесс, как мы и предполагали, но все отлично. Теперь мы с нетерпением ждем», — цитирует пресс-служба клуба Герина.

Новый сезон в НХЛ стартует для «Миннесоты» 15 октября матчем против «Анахайма».