«Доллар доллар купюра Кирилл». Фолиньо на русском прокомментировал новый контракт Капризова с «Миннесотой»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов подписал новый контракт с клубом.

Соглашение рассчитано на пять лет, по которому 24-летний россиянин получит 45 млн долларов.

После подписания контракта Капризов опубликовал пост в Instagram. Его одноклубник Маркус Фолиньо оставил комментарий на русском языке: «Доллар доллар купюра Кирилл!» Прозвище Dollar Bill Kirill закрепилось за Капризовым еще до начала контрактных переговоров.

Instagram Кирилла Капризова.

По новому пятилетнему контратку Капризов заработает 45 миллионов долларов, что сделало его седьмым в списке самых высокооплачиваемых российских игроков в НХЛ на данный момент.