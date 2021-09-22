Капризов счастлив, что подписал новый контракт с «Миннесотой»
07:25
Российский нападающий Кирилл Капризов признался, что рад подписанию нового контракта с «Миннесотой». Сегодня было объявлено о пятилетнем соглашении.
«Я так счастлив. Это хорошо для меня, это хорошо для команды. Теперь я просто хочу играть в хоккей. Я разговаривал с одноклубниками сегодня вечером, все написали мне текстовые сообщения и сказали: «Поздравляем, мы счастливы», а я ответил: «Спасибо, я тоже счастлив». Я хочу играть и хочу побеждать. Все счастливы. Это хорошее чувство», — цитирует пресс-служба клуба Капризова.
По новому пятилетнему контратку Капризов заработает 45 миллионов долларов, что сделало его седьмым в списке самых высокооплачиваемых российских игроков в НХЛ на данный момент.
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