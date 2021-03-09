Эспозито оценил перспективы Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ

Бывший канадский форвард Фил Эспозито 8 марта в интервью официальному сайту НХЛ высказал свое мнение о бомбардирских подвигах нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я уже давно понимал, что Ови меня обойдет, это было ясно. Когда я закончил карьеру, то был вторым в списке лучших снайперов НХЛ. Совсем скоро стану седьмым. Пока я даже не вижу, кто может забрасывать столь же много, как это делает Овечкин. У него просто невероятный по силе и точности бросок. Сможет ли русский обогнать Гретцки? У Уэйна сумасшедшие цифры, только Ови способен его обогнать», — считает Эспозито.

По состоянию на 9 марта, Овечкин занимает седьмое место в списке лучших снайперов лиги (714 голов). У легенды канадского хоккея Фила Эспозито, который сейчас шестой, 717 заброшенных шайб. Лидирует Уэйн Гретцки с 894 заброшенными шайбами.

В нынешнем сезоне НХЛ в активе российского хоккеиста 20 сыгранных матчей и 18 (8+10) очков.