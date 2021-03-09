Буре даст показания о перестрелке в «Москва-сити»

Российский хоккеист Павел Буре заявлен как свидетель по делу о перестрелке в «Москва-сити», в ходе которой в ноябре 2017 года один человек был убит и еще пять ранены.

«В списке свидетелей, заявленных стороной обвинения, есть Павел Буре», — сказали «РИА Новости» в пресс-службе Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело.

Драка со стрельбой произошла в середине ноября 2017 года после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око». Пострадали шесть охранников, один из них впоследствии скончался. При этом среди раненых оказались два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Нападавшие скрылись, но впоследствии шестерых из них удалось задержать. Уголовное дело о перестрелке уже более года слушается в Пресненском суде Москвы.

Как писал «Коммерсант», конфликт разгорелся во время празднования 50-летия «авторитетного» бизнесмена Дмитрия Павликова (Павлик): шофер одного из гостей бизнесмена Гавриила Юшваева якобы перегородил вход в башню, отказался уезжать, после чего ссора с охранниками Павликова переросла в драку и перестрелку.

По данным газеты, Буре был среди гостей, приглашенных на юбилей Павликова.