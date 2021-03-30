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Экблад перенес операцию на ноге и пропустит 12 недель

03:17
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Защитник «Флориды» Аарон Экблад перенес операцию на левой ноге, сообщается на официальном сайте НХЛ.

У 25-летнего канадца был диагностирован перелом, полученный в матче против «Далласа» (3:2). В середине второго периода Экблад неудачно врезался в борт, повредив левое колено, и покинул лед на носилках. Игрок пропустит 12 недель.

В текущем сезоне Экблад провел 35 матчей, в которых набрал 22 (11+11) очка.

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