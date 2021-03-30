Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Экблад в матче с «Далласом» получил перелом ноги и выбыл до конца сезона

01:15
Теги:

Защитник «Флориды» Аарон Экблад выбыл пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

По сведениям источника, у 25-летнего канадца диагностирован перелом левой ноги в матче против «Далласа» (3:2). В середине второго периода Экблад неудачно врезался в борт, повредив левое колено, и покинул лед на носилках.

В текущем сезоне Экблад провел 35 матчей, в которых набрал 22 (11+11) очка.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...