Экблад в матче с «Далласом» получил перелом ноги и выбыл до конца сезона

Защитник «Флориды» Аарон Экблад выбыл пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

По сведениям источника, у 25-летнего канадца диагностирован перелом левой ноги в матче против «Далласа» (3:2). В середине второго периода Экблад неудачно врезался в борт, повредив левое колено, и покинул лед на носилках.

В текущем сезоне Экблад провел 35 матчей, в которых набрал 22 (11+11) очка.