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Защитник «Филадельфии» Замула заявил, что жизнь в США не лучше, чем в России

16:40
Егор Замула в Нью-Йорке. Фото Instagram
Егор Замула в Нью-Йорке. Фото Instagram
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Защитник «Филадельфии» Егор Замула в интервью «СЭ» сравнил жизнь в США и России.

— Вы недавно попали в историю, лайкнув пост Артемия Панарина в поддержку Навального. Не боитесь, что через десять лет вспомнят, как вы что-то не то сделали в молодости?

— В Instagram иногда лайкаешь ленту, не особо вчитываясь в то, что написано. Но я хотел бы сказать, что поддерживаю президента страны и не считаю, что в США живется лучше, чем в России. Более того, тут я вижу такие проблемы, которых не встретишь у нас дома. В Америке меня держит только спорт, ничего более. Жить я хочу в своей стране, люблю Россию.

(Алексей Шевченко)

«Не считаю, что в США живется лучше, чем в России. В Америке держит только спорт». Российский защитник — о дебюте в НХЛ

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