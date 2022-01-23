«Эдмонтон» расторгнет контракт со шведским нападающим

«Эдмонтон» выставил нападающего Тима Седерлунда на драфт отказов. С ним будет расторгнут контракт, сообщает TSN.

Летом игрок стал частью обмена между «Чикаго» и «Эдмонтоном», в результате которого защитник Данкан Кит стал игроком канадского клуба.

«Блэкхокс» получили в сделке защитника Калеба Джонса и драфт-пик третьего раунда. Если «Ойлерз» выйдут в финал Кубка Стэнли-2022, а Кит будет в топ-4 по игровому времени среди защитников «Нефтяников» в первых трех раундах плей-офф, драфт-пик будет второго раунда.

«Ойлерс» также получили 23-летнего форварда Тима Седерлунда, еще не игравшего в НХЛ.