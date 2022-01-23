«Вашингтон» входит в число претендентов на Эвандера Кейна

«Вашингтон» интересуется нападающим Эвандером Кейном, который находится в статусе свободного агента, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Соглашение вингера и «Сан-Хосе» было расторгнуто после того, как «Шаркс» поместили форварда на драфт отказов.

В этом сезоне Кейн был дисквалифицирован на 21 матч за нарушение ковид-протокола. Он подозревался в использовании поддельного сертификата о вакцинации.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «Тампа», «Эдмонтон» и «Флорида».