«Эдмонтон» продлил контракт с защитником Бэрри

«Эдмонтон» подписал новый контракт с защитником Тайсоном Бэрри, информирует официальный сайт канадского клуба. Соглашение рассчитано на 3 года и 13,5 миллиона долларов.

BARRIE'S BACK



The #Oilers have signed defenceman Tyson Barrie to three-year extension.#LetsGoOilers — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) July 28, 2021

Перед началом прошлого сезона канадец заключил с «Ойлерз» соглашение на год с зарплатой 3,75 миллиона долларов.

В регулярном чемпионате на счету Бэрри 48 (8+40) очков в 56 матчах. Он стал самым результативным игроком обороны в регулярке.