«Эдмонтон» продлил контракт с защитником Бэрри
21:41
«Эдмонтон» подписал новый контракт с защитником Тайсоном Бэрри, информирует официальный сайт канадского клуба. Соглашение рассчитано на 3 года и 13,5 миллиона долларов.
Перед началом прошлого сезона канадец заключил с «Ойлерз» соглашение на год с зарплатой 3,75 миллиона долларов.
В регулярном чемпионате на счету Бэрри 48 (8+40) очков в 56 матчах. Он стал самым результативным игроком обороны в регулярке.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/oilers/news/release-oilers-sign-barrie-to-three-year-extension/c-325832364
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