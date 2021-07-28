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Tokyo 2020
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«Эдмонтон» продлил контракт с защитником Бэрри

21:41
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«Эдмонтон» подписал новый контракт с защитником Тайсоном Бэрри, информирует официальный сайт канадского клуба. Соглашение рассчитано на 3 года и 13,5 миллиона долларов.

Перед началом прошлого сезона канадец заключил с «Ойлерз» соглашение на год с зарплатой 3,75 миллиона долларов.

В регулярном чемпионате на счету Бэрри 48 (8+40) очков в 56 матчах. Он стал самым результативным игроком обороны в регулярке.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/oilers/news/release-oilers-sign-barrie-to-three-year-extension/c-325832364

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