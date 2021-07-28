Бонино, Раймер и Кольяно стали игроками «Сан-Хосе»

Нападающие Ник Бонино и Эндрю Кольяно, а также вратарь Джеймс Раймер и перешли в «Сан-Хосе», сообщает официальный сайт клуба.

33-летний Бонино подписал контракт на два года. В прошлом сезоне он выступал за «Миннесоту» и провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 26 (10+16) очков. В плей-офф у него семь матчей и ноль очков.

Контракт 34-летнего Кольяно рассчитан на один год. Ветеран в прошлом сезоне выступал за «Даллас» и в 54 матчах регулярного сезона набрал 11 (5+6) очков.

34-летний Раймер подписал двухлетний контракт. В прошлом сезоне он провел 22 матча за «Каролину» в регулярном чемпионате. Коэффициент надежности — 2,66, процент отраженных бросков — 90,6.