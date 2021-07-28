Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бонино, Раймер и Кольяно стали игроками «Сан-Хосе»

21:48
Теги:

Нападающие Ник Бонино и Эндрю Кольяно, а также вратарь Джеймс Раймер и перешли в «Сан-Хосе», сообщает официальный сайт клуба.

33-летний Бонино подписал контракт на два года. В прошлом сезоне он выступал за «Миннесоту» и провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 26 (10+16) очков. В плей-офф у него семь матчей и ноль очков.

Контракт 34-летнего Кольяно рассчитан на один год. Ветеран в прошлом сезоне выступал за «Даллас» и в 54 матчах регулярного сезона набрал 11 (5+6) очков.

34-летний Раймер подписал двухлетний контракт. В прошлом сезоне он провел 22 матча за «Каролину» в регулярном чемпионате. Коэффициент надежности — 2,66, процент отраженных бросков — 90,6.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой». В Японии новый скандал после разломанной израильтянами антисекс-кровати
Медведев скандалит, а золота нет: итоги 28 июля на Олимпиаде
«Понял, что смыл свой шанс в унитаз». Никита Нагорный — о бронзе Токио-2020
Медальный прогноз Олимпиады на 29 июля: цель России — три золота
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд