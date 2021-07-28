«Монреаль» объявил о переходе лучшего защитника прошлого сезона КХЛ

Экс-защитник «Торпедо» Крис Уайдман подписал контракт с «Монреалем», информирует официальный сайт канадского клуба.

31-летний американец заключил с «Канадиенс» одностороннее соглашение сроком на 1 сезон. Его зарплата составит 750 тысяч долларов.

The Canadiens have agreed to terms on a one-year contract with defenseman Chris Wideman.#GoHabsGo — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) July 28, 2021

Уайдман стал лучшим защитником сезона-2020/21 в КХЛ. В 59 матчах регулярного чемпионата он набрал 41 (9+32) очко.

В НХЛ американский хоккеист ранее выступал за «Оттаву», «Эдмонтон» и «Флориду». В общей сложности он провел 181 матч и набрал 45 (16+29) очков.