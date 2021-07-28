«Монреаль» объявил о переходе лучшего защитника прошлого сезона КХЛ
22:20
Экс-защитник «Торпедо» Крис Уайдман подписал контракт с «Монреалем», информирует официальный сайт канадского клуба.
31-летний американец заключил с «Канадиенс» одностороннее соглашение сроком на 1 сезон. Его зарплата составит 750 тысяч долларов.
Уайдман стал лучшим защитником сезона-2020/21 в КХЛ. В 59 матчах регулярного чемпионата он набрал 41 (9+32) очко.
В НХЛ американский хоккеист ранее выступал за «Оттаву», «Эдмонтон» и «Флориду». В общей сложности он провел 181 матч и набрал 45 (16+29) очков.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/canadiens/news/one-year-contract-for-defenseman-chris-wideman/c-325841320
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