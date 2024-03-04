«Питтсбург» разгромно уступил «Эдмонтону», Малкин забросил одну шайбу

«Эдмонтон» дома разгромил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У хозяев дважды забил Зак Хайман, по одному голу у Кори Перри, Райана Маклеода, Коди Сеси и Коннора Макдэвида. Единственную шайбу гостей забросил Евгений Малкин.

«Эдмонтон» занимает пятое место в таблице Западной конференции с 76 очками в 59 матчах.

«Питтсбург» идет на 12-й строчке «Востока» с 62 очками в 59 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Питтсбург» — 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Голы: Хаймэн — 42 (Макдэвид, Драйзайтль), 14:07 — 1:0. Перри — 8 (Маклеод, Фогеле), 22:57 — 2:0. Хаймэн — 43 (Драйзайтль, Бушар), 25:55 — 3:0. Маклеод — 10 (Кулак, Кейн), 38:47 — 4:0. Сиси — 2 (Фогеле, Кулак), 39:10 — 5:0. Макдэвид — 23 (Драйзайтль, Экхольм), 46:03 — 6:0. Малкин — 17 (Р. Смит, Ракелль), 52:23 — 6:1.

Нереализованный буллит: Харкинс (Питтсбург), 37:05.

Вратари: Пикар — Неделькович.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (11+11+16) — 24 (8+6+10).

Наши: — - Малкин (17.46/2/-1).

4 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».