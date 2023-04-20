Капризов подрался с игроком «Далласа» Доми и был удален до конца матча

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов подрался с игроком «Далласа» (3:7) Максом Доми во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли.

Потасовка произошла в третьем периоде встречи. Оба игрока были наказаны 10 минутами штрафа за нарушение спортивной дисциплины и удалены до конца матча.

Счет в серии равный — 1-1. Третий матч состоится 22 апреля на льду «Миннесоты». Начало встречи — 4.30 по московскому времени.