Джон Купер: «Кучеров близок к тому, чтобы вернуться на лед»
22:41
Главный тренер «Тампы» Джон Купер назвал примерные сроки возвращения нападающего Никиты Кучерова в состав «Молний».
«Пока ничего нового. Его участие в играх не планируется в ближайшее время, но он близок к тому, чтобы вернуться на лед», — сказал Купер TSN.
4 декабря россиянин впервые после травмы вышел на раскатку с командой.
В октябре 28-летний форвард перенес операцию после повреждения нижней части тела.
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