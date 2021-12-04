Джон Купер: «Кучеров близок к тому, чтобы вернуться на лед»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер назвал примерные сроки возвращения нападающего Никиты Кучерова в состав «Молний».

«Пока ничего нового. Его участие в играх не планируется в ближайшее время, но он близок к тому, чтобы вернуться на лед», — сказал Купер TSN.

4 декабря россиянин впервые после травмы вышел на раскатку с командой.

В октябре 28-летний форвард перенес операцию после повреждения нижней части тела.