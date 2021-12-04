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«Рейнджерс» поместили Шестеркина в список травмированных

22:10
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«Рейнджерс» поместили голкипера Игоря Шестеркина в список травмированных. Россиянин пропустит как минимум три ближайших матча команды, сообщает сайт клуба из Нью-Йорка.

Шестеркин получил повреждение «нижней части тела» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:0). Россиянин был заменен в начале третьего периода.

Первичное обследование показало, что травма не столь серьезная, чем предполагалось изначально и он сможет в ближайшее время вернуться в строй.

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Иван Шитик все материалы автора
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