«Рейнджерс» поместили Шестеркина в список травмированных
22:10
«Рейнджерс» поместили голкипера Игоря Шестеркина в список травмированных. Россиянин пропустит как минимум три ближайших матча команды, сообщает сайт клуба из Нью-Йорка.
Шестеркин получил повреждение «нижней части тела» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:0). Россиянин был заменен в начале третьего периода.
Первичное обследование показало, что травма не столь серьезная, чем предполагалось изначально и он сможет в ближайшее время вернуться в строй.
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