«Рейнджерс» поместили Шестеркина в список травмированных

«Рейнджерс» поместили голкипера Игоря Шестеркина в список травмированных. Россиянин пропустит как минимум три ближайших матча команды, сообщает сайт клуба из Нью-Йорка.

Шестеркин получил повреждение «нижней части тела» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:0). Россиянин был заменен в начале третьего периода.

Первичное обследование показало, что травма не столь серьезная, чем предполагалось изначально и он сможет в ближайшее время вернуться в строй.