Джоэл Эдмундсон: "Сан-Хосе" провел хороший первый период, но потом в нашем исполнении был шторм"

Защитник "Сент-Луиса" Джоэл Эдмундсон - о матче с "Сан-Хосе" (5:0) в полуфинале плей-офф НХЛ.
- Я не знаю, как дальше сложится серия, - цитирует Эдмундсона официальный сайт НХЛ. - Но мы поймали свою игру. Знали, что если будем усердно работать, то нам воздастся. "Сан-Хосе" провел хороший первый период. Но потом в нашем исполнении был шторм. Второй и третий периоды получились реально хорошими. Мы ударно работали по всей длине площадки, жали на полный газ.
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https://www.nhl.com/ru/news/blues-won-the-fifth-game-of-western-conference-final/c-307470682
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