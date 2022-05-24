Джиордано прокомментировал продление контракта с «Торонто»

Защитник «Торонто» Марк Джиордано прокомментировал продление контракта с «Мэйпл Ливз».

«Все свелось к тому, что я нахожусь на том этапе своей карьеры, когда хочу сделать как можно больше, чтобы иметь возможность победить. Поэтому мы думали об этом в первую очередь. Моим детям не нужно переезжать в школу и менять адрес, это имеет большое значение, так что это идеально подходило для меня», — приводит слова Джиордано официальный сайт НХЛ.

23 мая 38-летний защитник заключил соглашение на два года. Среднегодовой оклад хоккеиста составит 800 тысяч долларов. Общая сумма сделки — 1,6 миллиона долларов.

Джиордано перешел в состав «Торонто» по ходу сезона из «Сиэтла». Он провел за «Мэйпл Ливз» 20 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 (2+10) очков. В 7 играх плей-офф защитник отметился 2 передачами.