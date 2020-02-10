Джаред Беднар: «Францоуз сделал важные сэйвы в нужные моменты»
11:11
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар поделился впечатлениями после матча с «Миннесотой» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметил игру вратаря команды Павла Францоуза.
— Был очень сложный, боевой матч, — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ. — У соперника сегодня было чуть больше энергии, они здорово играли, но наши ребята постарались. Исполнение сегодня было не на высшем уровне, но Францоуз сделал важные сэйвы в нужные моменты.
Францоуз, вышедший на лед впервые с 20 января, сделал 34 сэйва.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-february-9-nhl-action/c-314866288
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