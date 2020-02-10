Джаред Беднар: «Францоуз сделал важные сэйвы в нужные моменты»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар поделился впечатлениями после матча с «Миннесотой» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметил игру вратаря команды Павла Францоуза.

— Был очень сложный, боевой матч, — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ. — У соперника сегодня было чуть больше энергии, они здорово играли, но наши ребята постарались. Исполнение сегодня было не на высшем уровне, но Францоуз сделал важные сэйвы в нужные моменты.

Францоуз, вышедший на лед впервые с 20 января, сделал 34 сэйва.