Дубль Мироманова принес «Вегасу» победу над «Лос-Анджелесом»
07:29
«Вегас» в товарищеском матче предсезонки НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:0.
Дубль на счету Даниила Мироманова, еще по шайбе забросили Алек Мартинес и Уильям Карлссон.
Отметим, днем ранее «Вегас» уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 1:3, единственную шайбу «рыцарей» забросил Мироманов.
Следующий матч «Вегас» проведет 6 октября против «Колорадо», «Лос-Анджелес» в этот же день встретится с «Аризоной».
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