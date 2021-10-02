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Дубль Мироманова принес «Вегасу» победу над «Лос-Анджелесом»

07:29
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«Вегас» в товарищеском матче предсезонки НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:0.

Дубль на счету Даниила Мироманова, еще по шайбе забросили Алек Мартинес и Уильям Карлссон.

Отметим, днем ранее «Вегас» уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 1:3, единственную шайбу «рыцарей» забросил Мироманов.

Следующий матч «Вегас» проведет 6 октября против «Колорадо», «Лос-Анджелес» в этот же день встретится с «Аризоной».

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Сергей Разин все материалы автора

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