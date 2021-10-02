Голевая передача Задорова помогла «Калгари» обыграть «Ванкувер»
06:49
«Калгари» выиграл у «Ванкувера» в контрольном матче НХЛ — 4:1.
В составе «Флэймз» голевой передачей отметился российский защитник Никита Задоров.
Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.
Читайте также
Лучшие игроки в истории НХЛ: Гретцки — первый, Овечкин — в конце первой десятки, Малкин — за пределами топ-50
«Не победив меня, Петр Ян не может называть наш дивизион своим». Очень сильный брат Хабиба — Умар Нурмагомедов
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю