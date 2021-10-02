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Голевая передача Задорова помогла «Калгари» обыграть «Ванкувер»

06:49
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«Калгари» выиграл у «Ванкувера» в контрольном матче НХЛ — 4:1.

В составе «Флэймз» голевой передачей отметился российский защитник Никита Задоров.

Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.

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Евгений Козинов все материалы автора

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