Драйзайтль увеличил отрыв от Овечкина в снайперской гонке НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль упрочил свое лидерство в снайперской гонке сезона НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Торонто» (4:2) он забросил одну шайбу.

Теперь на счету 26-летнего немца 26 голов в 34 матчах сезона, что на два гола больше, чем у идущего на втором месте российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина (24 гола в 34 встречах).

Тройку лучших замыкает форвард «Анахайма» Трой Терри, у которого 21 гол в 35 матчах.

Добавим, что в гонке бомбардиров Драйзайтль сравнялся с лидером и партнером по команде Коннором Макдэвидом. У обоих по 53 очка.

Овечкин замыкает тройку лучших бомбардиров, у которого 50 (24+26) очков.