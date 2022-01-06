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Михеев признан первой звездой матча «Торонто» — «Эдмонтон»

06:50
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Нападающий «Торонто» Илья Михеев признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон» (4:2). 27-летний россиянин забросил победную шайбу.

На 12-й минуте третьего периода он реализовал большинство, точно бросив в девятку ворот соперников.

В текущем сезоне Михеев провел три матча в регулярном чемпионате НХЛ и забросил три шайбы.

Второй звездой стал форвард «Торонто» Вильям Нюландер, отдавший 2 голевые передачи. Замкнул тройку лучших нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль, забросивший одну шайбу.

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Роман Шишов все материалы автора
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