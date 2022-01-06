Михеев признан первой звездой матча «Торонто» — «Эдмонтон»
06:50
Нападающий «Торонто» Илья Михеев признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон» (4:2). 27-летний россиянин забросил победную шайбу.
На 12-й минуте третьего периода он реализовал большинство, точно бросив в девятку ворот соперников.
В текущем сезоне Михеев провел три матча в регулярном чемпионате НХЛ и забросил три шайбы.
Второй звездой стал форвард «Торонто» Вильям Нюландер, отдавший 2 голевые передачи. Замкнул тройку лучших нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль, забросивший одну шайбу.
ILYA. MIKHEYEV.#LeafsForever pic.twitter.com/19Yf26ft5y— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) January 6, 2022
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю