Нападающий «Торонто» Илья Михеев признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон» (4:2). 27-летний россиянин забросил победную шайбу.

На 12-й минуте третьего периода он реализовал большинство, точно бросив в девятку ворот соперников.

В текущем сезоне Михеев провел три матча в регулярном чемпионате НХЛ и забросил три шайбы.

Второй звездой стал форвард «Торонто» Вильям Нюландер, отдавший 2 голевые передачи. Замкнул тройку лучших нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль, забросивший одну шайбу.