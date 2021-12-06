Вратарь «Вегаса» Ленер отказался от вызова в сборную Швеции для участия в Олимпиаде-2022

Вратарь «Вегаса» Робин Ленер не сыграет на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Как сообщает журналист Las Vegas Review-Journal Адам Хилл в Twitter, 30-летний хоккеист уведомил сборную Швеции, что по состоянию здоровья откажется от приглашения приехать на олимпийский турнир.

«Потребовалось много времени, чтобы принять решение с моим психиатром и семьей. Мое благополучие должно быть на первом месте, а быть запертым и не знать, что случится, если тест окажется положительным, для меня слишком большой риск. У Швеции будет отличная команда, а Маркстрем — просто зверь. Надеюсь, люди поймут», — приводит слова Ленера журналист The Athletic Джесси Грэнджер.

Голкипер в регулярном чемпионата НХЛ-2021/22 выиграл в составе «Вегаса» 10 из 19 матчей, отражая 91 процент бросков.