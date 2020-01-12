Дмитрий Шешин: «Подколзин лучше Макдэвида»

Нападающий системы «Металлурга» Дмитрий Шешин, выступающий в МХЛ за «Стальных лис», рассказал об участии в Кубке Вызова — команда Востока победила со счетом 5:3. Также 18-летний форвард поделился мнением о Василии Подколзине из СКА.

— Обеим командам хотелось выиграть, — цитируют Шешина «Известия». — У нас лучше получилось сыграть — значит, мы больше желали добиться успеха

— В прошлом году вы вызывались в молодежку. Были шансы попасть уже на прошедший МЧМ в Чехии?

— Большой плюс в том, что вообще вызывался и поехал на Турнир четырех наций. Мне тренеры сказали, чтобы я не расстраивался, что не попал на МЧМ. Дали понять, чтобы настраивался на следующий год, чуть-чуть подтянул физику, надо к будущему сезону подойти в хорошей форме. Со всеми по-прежнему общаюсь. И с Васей Подколзиным тоже.

— Его год назад сравнили с Коннором Макдэвидом...

— Он лучше Макдэвида (улыбается). Вася — очень сильный нападающий, с которым было очень приятно играть в юниорской сборной. Он был там настоящим капитаном.