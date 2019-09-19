Дэвид Куинн: «С Панариным все должно быть в порядке»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о состоянии нападающего Артемия Панарина, который получил повреждение в матче с «Нью-Джерси» (3:4). Россиянин забросил шайбу в первом матче за новый клуб.

— Это была скорее мера предосторожности. С ним все должно быть в порядке, — приводятся слова Куинна в Twitter журналиста Бретта Киргалиса.

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