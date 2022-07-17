Дэвид Куинн претендует на пост главного тренера «Сан-Хосе»

Бывший главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн претендует на пост главного тренера «Сан-Хосе», сообщает Boston Hockey Now.

В этом сезоне он возглавлял сборную США на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по хоккею в Финляндии.

Также «Акулы» проведут т собеседование с членом тренерского штаба «Бостона» Джо Сакко на следующей неделе.

1 июля «Сан-Хосе» уволил главного тренера Боба Бугнера.

Бугнер стал исполняющим обязанности главного тренера «Шаркс» по ходу сезона-2019/20. В сентябре 2020 года он стал главным тренером клуба на постоянной основе.

В этом сезоне «Сан-Хосе» впервые в истории пропустил плей-офф в 3-й раз подряд. Клуб занял 12-е место в таблице Западной конференции НХЛ.