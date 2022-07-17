Владелец «Миннесоты» будут переживать, пока Капризов не вернется в США
Владелец «Миннесоты» Крэйг Леопольд заявил, что будет переживать до тех пор, пока российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов не вернется в США.
Ранее сообщалось, что форварду дважды отказали во въезде в Штаты из-за отсутствия рабочей визы. До этого в Сети появилась информация, что Капризова подозревают в покупке военного билета в 2017 году, однако отец хоккеиста опроверг это в комментарии «СЭ».
«Сейчас трудно не переживать по поводу Капризова, не так ли? Думаю, что в каждой команда, в которой есть россияне, которые уехали этим летом домой, могут повторять: «Нет-нет, мы не переживаем, все в порядке», но пока Кирилл не вернется к нам, я буду немного нервничать.
Кирилл сейчас нейтрален, он просто молчит, затаился, и правильно. Он просто хотел слетать домой после сезона и повидаться с родными. Мы, как и все остальные команды НХЛ, будем счастливы, когда все россияне вернутся в лигу», — приводит Pioneer Press слова Леопольда.
Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В прошлом сезоне россиянин набрал 108 (47+61) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф у нападающего 8 (7+1) очков в 6 встречах.
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|Нэшвилл
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|Вегас
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|Лос-Анджелес
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|Сан-Хосе
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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