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Сегодня, 23:30

«Оттава» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» — «Вашингтон» начнется в 02.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

В ночь на 19 октября «Оттава» на своем льду сыграет против «Вашингтона» форварда Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в городе Оттава (Канада) на территории комплекса «Канейдиан Тайр-центр». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Оттава» — «Вашингтон» можно будет бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

Следите за ключевыми событиями встречи НХЛ с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

«Кэпиталз» с двумя очками занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Сенаторз» с 4 баллами располагаются на третьей строчке в Атлантическом дивизионе.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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Филадельфия – Ванкувер
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Монреаль – Миннесота
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18.10 02:30
Айлендерс – Аризона
 1 : 0
18.10 02:30
Баффало – Тампа-Бэй
 3 : 2 ОТ
18.10 03:00
Нэшвилл – Эдмонтон
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