«Оттава» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
В ночь на 19 октября «Оттава» на своем льду сыграет против «Вашингтона» форварда Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в городе Оттава (Канада) на территории комплекса «Канейдиан Тайр-центр». Начало — в 02.00 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Оттава» — «Вашингтон» можно будет бесплатно в соцсети «ВКонтакте».
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«Кэпиталз» с двумя очками занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Сенаторз» с 4 баллами располагаются на третьей строчке в Атлантическом дивизионе.
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|18.10
|01:00
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Филадельфия – Ванкувер
|2 : 0
|18.10
|02:00
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Монреаль – Миннесота
|2 : 5
|18.10
|02:30
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Айлендерс – Аризона
|1 : 0
|18.10
|02:30
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Баффало – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|18.10
|03:00
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Нэшвилл – Эдмонтон
|1 : 6
|18.10
|03:00
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Виннипег – Лос-Анджелес
|1 : 5
|18.10
|05:00
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Сиэтл – Колорадо
|1 : 4
|18.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Каролина
|3 : 6
|18.10
|05:30
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Вегас – Даллас
|3 : 2 Б