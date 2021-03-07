Дети Тарасенко бурно отреагировали на его возвращение в матче с «Лос-Анджелесом»

«Сент-Луис» опубликовал видео, как дети форварда Владимира Тарасенко наблюдают по телевизору матч регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:4 ОТ).

«Папа! Дети Тарасенко, которые видят его на экране, — это самое важное, что вы увидите сегодня», — подписано видео в Instagram.

Для Тарасенко это первый матч с 15 августа 2020 года. Он еще не играл в нынешнем сезоне из-за травмы. Форвард восстановился после третьей операции на левом плече.