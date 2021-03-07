Тарасенко не смог забить в овертайме, после этого «Кингз» победили. Видео

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко вернулся в состав команды после травмы и провел свой первый матч в регулярном чемпионате НХЛ с августа 2020 года.

Россиянин отыграл 16.25 минут на льду, нанес 4 броска по воротам и провел один силовой прием, а также заработал показатель полезности «-2».

У Тарасенко была возможность отличиться в овертайме, однако «Кингз» спас голкипер Куик. После этого эпизода игроки «Лос-Анджелеса» убежали в контратаку и забросили победную шайбу (4:3 ОТ).