Денисенко вместе с фарм-клубом «Флориды» вышел во второй раунд плей-офф АХЛ
«Шарлотт» в третьем матче первого раунда плей-офф АХЛ обыграл «Лихай Уэлли» со счетом 6:0.
Российский форвард фарм-клуба «Флориды» Григорий Денисенко не отметился результативными действиями, как и нападающий фарм-клуба «Филадельфии» Артем Анисимов.
«Шарлотт» выиграл серию со счетом 2-1 и вышел во второй раунд плей-офф АХЛ, где встретится с «Херши Беарз».
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|1 - 1
|
Вегас - Виннипег
|1 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|1 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 2
|0 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Бостон - Флорида
|2 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|2 - 1
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27.04
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|22.04
|02:00
|
Айлендерс – Каролина
|5 : 1
|22.04
|02:30
|
Флорида – Бостон
|2 : 4
|22.04
|04:30
|
Миннесота – Даллас
|- : -
|22.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|22.04
|23:00
|
Виннипег – Вегас
|- : -
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