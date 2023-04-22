Денисенко вместе с фарм-клубом «Флориды» вышел во второй раунд плей-офф АХЛ

«Шарлотт» в третьем матче первого раунда плей-офф АХЛ обыграл «Лихай Уэлли» со счетом 6:0.

Российский форвард фарм-клуба «Флориды» Григорий Денисенко не отметился результативными действиями, как и нападающий фарм-клуба «Филадельфии» Артем Анисимов.

«Шарлотт» выиграл серию со счетом 2-1 и вышел во второй раунд плей-офф АХЛ, где встретится с «Херши Беарз».