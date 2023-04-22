Орлов признан второй звездой матча «Флорида» — «Бостон»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков третьего матча Кубка Стэнли «Флорида» — «Бостон» (2:4).

Защитник «Пантерз» Густав Форслинг признан третьей звездой. На его счету одна заброшенная шайба.

Второй звездой стал российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов. 31-летний россиянин сделал две голевые передачи.

Возглавил тройку нападающий Тэйлор Холл, на счету которого гол и голевая передача.