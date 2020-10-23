Денис Гурьянов: «Провел только первый полноценный сезон в НХЛ»

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Россиянин заключил соглашение на два года.

«Очень рад, что подписал соглашение, — приводит слова Гурьянова пресс-служба «Звезд». — Провел только первый полноценный сезон в НХЛ. Многому еще нужно учиться. С нетерпением жду возможности снова начать тренировки и закрепить прошлый успех. Лучшее еще впереди».

В прошлом сезоне Гурьянов набрад 29 (20+9) очков в 64 матчах. В плей-офф он отметился 17 (9+8) очками в 27 играх.