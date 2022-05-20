«Даллас» уволил Боунесса с поста главного тренера

«Даллас» объявил об уходе с поста главного тренера команды Рика Боунесса.

Как сообщает пресс-служба клуба в Twitter, его помощники, Джон Стивенс, Дерек Лаксдал и Тодд Нелсон, также не вернутся к работе в следующем сезоне.

«После тщательного обсуждения с моей женой Джуди, мы решили, что будет лучше отойти от дел и предоставить клубу возможность выбрать другое лицо на пост главного тренера. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков и сотрудников клуба за их поддержку. Это была честь для меня и моей семьи представлять «Старз» и город Даллас», — приводит слова Боунесса Twitter клуба.

Под руководством 67-летнего специалиста «Даллас» выходил в финал Кубка Стэнли в сезоне-2019/2020.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли «Старз» в первом раунде уступили «Калгари» со счетом в серии 3-4.