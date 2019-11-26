«Даллас» повторил клубный рекорд, одержав седьмую победу подряд

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» — 4:2. «Звезды» одержали седьмую победу кряду, что является повторением клубного рекорда. Ранее подобное происходило в сезонах-1996/97, 1997/98 и 2007/08. Также «Миннесота Норт Старз» выиграла семь раз подряд в сезоне-1979/80.

«Даллас» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Техаса отстает от лидирующего «Эдмонтона» на три балла.

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