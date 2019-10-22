«Даллас» обыграл «Оттаву», Наместников забросил четвертую шайбу в сезоне

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» — 2:1. В составе хозяев отличились Радек Факса и Джо Павелски, у гостей — Владислав Наместников. Также на его счету 2 минуты штрафа, бросок и 2 блок-шота за 18.29 на льду. У Никиты Зайцева 3 блок-шота за 23.20. У Артема Анисимова «+1» и 2 броска за 13.05.

Антон Худобин отразил 19 бросков из 20. На счету Александра Радулова 6 бросков и силовой прием за 15.27. У Дениса Гурьянова 2 броска за 9.25.

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«Даллас» — «Оттава» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Факса — 2 (Федун, Янмарк), 18:58 — 1:0. Павелски — 2 (бол., Бенн, Сегин), 30:44 — 2:0. Наместников — 4 (К. Браун, Шабо), 58:47 — 2:1.

Вратари: Худобин — Нильссон (56:59 — 58:23, 58:42 — 58:47, 59:03 — 59:05, 59:23).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 43 (17+11+15) — 20 (10+3+7).

Наши: Гурьянов (9.25/2/0), Радулов (15.27/6/0) — Анисимов (13.05/2/+1), Зайцев (23.20/0/0), Наместников (18.29/1/0).

22 октября. Даллас. American Airlines Center.

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