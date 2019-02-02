"Даллас" без Худобина обыграл "Миннесоту"

"Даллас" на своем льду обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1 ОТ). "Старз" одержал третью победу кряду, прервав трехматчевую победную серию "Уайлд".

Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин провел встречу на скамейке запасных. Его одноклубники и соотечественники Александр Радулов, Валерий Ничушкин и Денис Гурьянов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Миннесота" - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Кольяно - 4 (Полак, Хейсканен), 23:12 - 1:0. Хант - 3 (бол., Стаал, Гранлунд), 28:48 - 1:1. Сегин - 19 (Янмарк, Линделл), 52:18 - 2:1. Сегин - 20 (п.в., Кольяно), 59:36 - 3:1.

Вратари: Бишоп - Дубник (59:05 - 59:36).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 32 (11+14+7) - 22 (5+7+10).

Наши: Гурьянов (10.59/2/0), Ничушкин (14.04/0/+1), Радулов (18.02/2/+2) - -.

2 февраля. Даллас. American Airlines Center.