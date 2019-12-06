Что творит Георгиев! Фантастическое спасение русского вратаря
07:08
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отметился эффектным сэйвом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Россиянин сначала отразил бросок в ближний угол ворот, а затем успел пересмиться в левый угол и отразить шайбу после добивания.
По итогам матча Георгиев был признан первой звездой встречи, так как помог своей команде одержить победу (3:2), отразив 45 из 47 бросков.
This. Guy. pic.twitter.com/1vvW7x8Xz3— New York Rangers (@NYRangers) December 6, 2019
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