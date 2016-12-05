"Чикаго" уступил "Виннипегу", несмотря на гол Панарина

"Чикаго" проиграл "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2. Первой звездой встречи признан форвард "Джетс" Эндрю Копп, ставший автором победного гола. В составе "Блэкхокс" шайбу забросил Артемий Панарин. Она стала для российского нападающего 10-й в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Виннипег" – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Литтл - 3 (бол., Бафлин, Уилер), 39:16 - 0:1. ПАНАРИН - 10 (Кейн), 53:06 - 1:1. Копп - 3 (Дане, Постма), 55:15 - 1:2.

Вратари: Дарлинг (58:17) - Хеллебайк.

Штраф: 9 - 11.

Броски: 26 (3+10+13) - 32 (8+13+11).

Наши: Анисимов (21:17/2/0), Панарин (22:06/4/0) – Бурмистров (9:02/0/0).