Чехович и Летунов забили за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ проиграл «Стоктону» — 2:3. В составе хозяев отличились российские нападающие Иван Чехович и Максим Летунов. Также Данил Юртайкин отметился результативной передачей. Чехович был признан третьей звездой встречи.

Голкипер «Стоктона» Артем Загидуллин отразил 21 бросок из 23. На его счету 11 побед в 15 матчах. У Александра Елесина 2 минуты штрафа и показатель полезности «+1».