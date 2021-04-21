Бывший защитник сборной СССР Стариков рассказал, как Быков и Хомутов подняли хоккей в Швейцарии

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Сергей Стариков вспомнил отъезд Вячеслава Быкова и Андрея Хомутова в Европу и рассказал, почему они не выбрали НХЛ.

«В НХЛ им предложили бы двухсторонний контракт. Там нужно было биться за место под солнцем. Они поступили, как посчитали нужным, и стали настоящими звездами в Швейцарии. Фрибур тогда почти никто не знал. А Слава и Андрей не только там хоккей подняли, но и город прославили. Их все стали узнавать.

Парни были на обложках местных газет. Им даже гражданство дали, хотя получить его в Швейцарии гораздо сложнее, чем, например, в США. После таких условий вряд ли они думали куда-то уезжать", — говорит бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Сергей Стариков.

(Андрей Жданюк)